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الأحد، 04-04-2021 03:42 م

واتسآب يضيف 3 ميزات جديدة

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الوكيل الاخباري - يعتبر واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارا بين التطبيقات التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات وكذلك مشاركة الصور والمواقع والمستندات والوسائط الأخرى مع أصدقائهم. 

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في كانون الثاني/ يناير الماضي، واجه واتسآب قدرًا كبيرًا من ردود الفعل من مستخدميه في كل مكان في العالم، بعد أن قام واتسآب بتحديث سياسات الخصوصية الجديدة. 

 

منذ ذلك الحين بدأ واتسآب تحديث ميزاته بعناية فائقة ووضع حركة مستخدميه أولاً على الرغم من أن لطالما وضعت منصة وسائل التواصل الاجتماعي راحة استخداماتها أولاً. 


ولكن نظرًا لرد الفعل العنيف العام، فإن واتسآب بدأ الآن إضافة ميزات جديدة وفريدة بعد أن فقد العديد من مستخدميه لصالح شركة تليغرام المنافسة له.


- ألوان التطبيق
الميزة الأخيرة التي تم رصدها هي أن واتسآب سيسمح للمستخدمين قريبًا بتغيير بعض ألوان التطبيق على أجهزتهم، مثل لون النص والرموز، وهذه الميزة مشابهة لتلك المتوفرة بالفعل على تليغرام.


وفقًا لموقع WAbetainfo، فإن هذه الميزة موجودة بالفعل في مرحلة الاختبار، لكن لم يتم إصدار تفاصيل هذه الميزة رسميا حتى الآن، ولكن إذا كانت في مرحلة التطوير، فهذا يعني أنها ستصبح متاحة للجميع قريبا.

 

- الرسائل الصوتية 
تحديث الرسائل الصوتية أيضا أحد الميزات التي من المؤكد إطلاقها، والتي يسمح فيها تطبيق المراسلة للمستخدمين بالاستماع إلى ملاحظاتهم الصوتية بسرعة أكبر. 

 

- نسخ احتياطية بكلمات مرور خاصة
إلى جانب هذه الميزة، من المقرر أن يطلق التطبيق ميزة عمل نسخ احتياطية للبيانات المخزنة في السحابة وحمايتها بكلمة مرور خاصة، وسيتم تطبيق الميزة الجديدة على خاصية النسخ الاحتياطية العادية التي تحدث كل يوم.


يشار إلى أن التطبيق انطلق رسميا في عام 2009، وعلى مر السنين، تطورت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك لدمج المزيد من الأدوات لربط ملايين المستخدمين حول العالم.

 

سبوتنيك

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