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الأربعاء، 02-12-2020 11:25 ص

واتسآب يطلق حزمة تحديثات فريدة

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الوكيل الاخباري - يعمل تطبيق المحادثات "واتسآب" على إصدار تحديثات جديدة كليا ضمن آخر نسخة له تتضمن عدة جوانب، منها ميزات تساعد على تجنب المواقف المحرجة.

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ويعمل برنامج المحادثة الشهير والأكثر انتشارا في العالم على إضافة مجموعة من التحديثات الجديدة، منها ما يتعلق بالمظهر مثل الخلفيات والملصقات ومنها ما يتعلق بالإضاءة.

يسمح الإصدار الجديد من التطبيق بمجموعة متنوعة من التغييرات على الخلفيات التي تظهر خلف المحادثات، حيث سيتمكن المستخدمون من اختيار خلفيات مختلفة للمحادثات الفردية، مع إضافة تشكيلة واسعة من الخلفيات والخيارات الجديدة.

وستكون هناك أيضًا تغييرات على ميزات الملصقات الخاصة بالتطبيق، حيث بدأت الآن بالظهور لدى العديد من المستخدمين.


وأضاف "واتسآب" تحديثا جديدا يتناسب مع واقع الأزمة العالمية التي يمر بها الكوكب بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أطلق حزمة ملصقات جديدة تحمل اسم "Together at Home" من منظمة الصحة العالمية.


تمنح الميزات الجديدة المحادثات خلفيات فريدة مخصصة لبعض الأشخاص، بالإضافة إلى السماح بمظهر أكثر اختلافًا بين الدردشات، بحسب "أنديبندنت".


واعتبرت الشركة أن هذه الميزة ستجعل لكل محادثة شكلها الفريد وذلك سيساعد على تجنب المواقف المحرجة بسبب الرسائل الخاطئة.


 يسمح التحديث للمستخدمين باختيار خلفيات مختلفة للوضع الفاتح (النهاري) والداكن (الليلي)، ويحصل المستخدمون على التحديثات بشكل تدريجي مع خيارات الملصقات المحسّنة والرسوم المتحركة المضافة إلى حزمة ملصقات منظمة الصحة العالمية.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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