السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

لمن ترتب عليه ديون للضمان.. توضيح هام حول الإعفاءات والغرامات والاقساط

تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد القصف الإسرائيلي

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أسعار جديدة للغاز في السعودية

الاحتلال يصيب مزارعين بالاختناق في غزة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مقترح يدعو للتوسع في إقراض المنشآت بالمملكة

السبت، 11-06-2022 08:03 ص

واتسآب يُطلق ميزة جديدة .. طال انتظارها

تطبيق واتساب


الوكيل الإخباري - أطلق تطبيق واتسآب ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مستندات يصل حجمها إلى 2 جيجبايت على الإصدارات الأخيرة منه على الهواتف الذكية لنظامي Android وiOS وكذلك سطح المكتب، وذلك في محاولة من التطبيق الأشهر عالمياً لضمان خدمة أفضل للمستخدمين على مستوى العالم.

اضافة اعلان


وأتاح واتساب WhatsApp ميزة جديدة كان ينتظرها المستخدمون خاصة في فرق العمل كبيرة العدد، حيث أتاح التطبيق الشهير ميزة السماح لعدد أكبر من الأشخاص القدرة على إنشاء مجموعات أكبر والانضمام إليها بعدما كان يتاح ذلك لعدد محدود يقدر بنحو 257 عضوا.


وأصبح بإمكان المستخدمين اليوم القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصًا إلى مجموعات واتساب لنظامي Android وiOS وكذلك سطح المكتب، وذلك بعد أن تم إصدار الميزة لعدد محدود فقط من مختبري النسخة التجريبية، لكن تم تعميمها لجميع المستخدمين على أحدث إصدارات التطبيق.


حيث أتاح التطبيق القدرة على إنشاء مجموعات تضم 512 مشاركًا أو إضافتهم لاحقًا عن طريق فتح معلومات المجموعة، ويمكن للمستخدمين التحقق من تلك الميزة وتفعيلها لدى حسابه من خلال محاولة إنشاء مجموعة على التطبيق والتحقق من عدد الأشخاص الذين أصبح بإمكانه إضافتهم إليها.


وقد أعلنت الشركة عن تلك الميزة منذ ما يزيد على شهر، حتى تم إصدار هذه الميزة لجميع المستخدمين تقريبًا اليوم، كما أنها ستكون متاحة للجميع في غضون 24 ساعة، ومن المهم للمستخدمين التأكد من استخدام إصدار محدث من واتساب WhatsApp عن طريق تحديث التطبيق من Play Store وApp Store وTestFlight.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تيك توك تعزز الرفاهية الرقمية عبر أدوات إدارة الوقت

windows-11-ui-1024x576

الحواسيب غير المدعومة تحصل على ويندوز 11

imgid29778

مايكروسوفت تعلن عن مشروع موركروفت

meta-facebook

ميتا لن تبيع الإصدار الأول من نظاراتها للواقع الغامر

20211028_1635449046-278

ميتا تبتعد عن تسويق Portal كجهاز للمستهلك

لماذا_سميت_شركة_ابل_بهذا_الاسم؟

آبل تطور جهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا

أخبار متعلقة
1631925671

أخبار سيئة من آبل لأصحاب أجهزة آيفون الشهيرة

snapchat-speed-blur

تيك توك تنافس ميزة سناب شات وآبل

main_image629ef8ef77e07

إنستغرام تتيح أداة للتحكم في عرض المحتوى الحساس

1234902033

سناب شات تطرح ميزة القصص المشتركة

واتساب 5

واتساب يخلصك من الإحراج قريبا.. ميزة جديدة لمغادرة المجموعات بصمت

FS9MzkfXoAAAJxO

المغادرة بصمت.. ميزة جديدة في تطبيق واتساب