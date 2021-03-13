السبت 13-03-2021
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واتسآب يطور ميزة الرسائل الصوتية

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السبت، 13-03-2021 08:46 ص

واتسآب يطور ميزة الرسائل الصوتية

واتسا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اختبر نظام التراسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية.

وأكد موقع WABetaInfo، أن التطبيق اختبر الميزة الجديدة التي تتعلق بسرعة الرسائل الصوتية.

ويعمل التطبيق على تقديم خيار يتيح تسريع الرسائل الصوتية، وهو تسارع مزدوج يتم استخدامه عند الاستماع لتسجيلات صوتية طويلة.

وبحسب الموقع فإنه لم يتم الحديث عن آلية عمل هذه الميزة وبحسب المطلعين فإن الميزة قيد التطوير والتحديث، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل إصادرها على أجهزة Android و iOS.

يذكر بأن هذه الميزة موجودة في نظام "تلغرام" منذ عدة سنوات.

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