الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 01:38 م

واتسآب يعلن موعد وقف خدماته لهذه الفئة

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الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك"، عن تطبيق تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يقبلوا التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 مايو/ أيار.

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ففي غضون أسابيع قليلة سيصبح التذكير بالتحديث نهائيا، وستكون وظائف التطبيق محدودة، حتى قبول التحديث، كما وسيختلف التوقيت من مستخدم لآخر، بحسب ما نقل موقع التطبيق.


حيث لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قائمة الدردشة لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل.


إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات.


وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ الاتفاقية الجديدة من 8 فبراير/ شباط إلى 15 مايو/ أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها.

 

سبوتنيك

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