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السبت، 10-07-2021 12:32 م

واتساب تختبر ميزات جديدة

تطبيق-واتساب


الوكيل الإخباري - يعطي الإصدار المستقبلي من تطبيق واتساب مزيدًا من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.

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تعتبر الميزة الأكثر توقعًا هي دعم الأجهزة المتعددة، التي تسمح للخدمة بأن تكون قابلة للاستخدام عبر أجهزة متعددة.


وأفاد باحث التطبيق أن الميزة قيد التطوير العام الماضي، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مؤخراً أن الميزة تطلق قريبًا.


بالإضافة إلى ذلك تعمل واتساب على طرح ميزات جديدة لمستخدمي iOS من أجل تكثيف تجربتهم عبر المنصة.


ويعمل المطورون حاليًا على معاينة ارتباط كبير لنظام iOS لتسهيل عملية التحقق من الروابط على المستخدمين.


ووفقًا للمعلومات، فإن ميزة رابط المعاينة الكبير قيد التطوير حاليًا وتكون متاحة للمستخدمين في تحديث مستقبلي.


وتطور منصة واتساب الميزة نفسها لتطبيق أندرويد حيث يقدم معاينات عالية الجودة لعناوين URL عبر أحدث إصدار تجريبي.


علاوة على ذلك لا تحتوي بعض مواقع الويب على معاينة عالية الدقة لعناوين URL، ولهذا السبب تعرض واتساب صورة مصغرة.

 

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 


 




 

 


 

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