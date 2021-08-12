الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 01:40 م

واتساب تسمح بنقل محفوظات الدردشة

بببب


الوكيل الإخباري - تضيف منصة واتساب القدرة على جلب محفوظات الدردشة معك بأمان عند التبديل من iOS إلى أندرويد بما في ذلك جميع الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات.

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وبدا في التسريبات السابقة أن المنصة تعمل على دمج الميزة في تطبيق النقل المدمج في أندرويد المسماة أداة نقل البيانات من جوجل.

وتتيح أداة نقل البيانات من جوجل للمستخدمين نقل ملفاتهم من جهاز أندرويد إلى آخر أو التبديل من iOS إلى أندرويد.

وتم الإعلان عن الميزة التي طالما ترددت حولها الشائعات خلال حدث شركة سامسونج Galaxy Unpacked للإعلان عن هواتفها القابلة للطي.

وتعمل الميزة مع أداة النقل الخاصة بشركة سامسونج المعروفة باسم Smart Switch التي تساعد المستخدمين في نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى والرسائل والملاحظات والتقويمات إلى أجهزة جالاكسي.

وتغطي الميزة مبدئيًا عمليات النقل من iOS إلى Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 الجديدين وهواتف سامسونج الأخرى في الأسابيع المقبلة.

 

ومن المفترض أن تغطي الميزة لاحقًا جميع عمليات النقل بين هواتف iOS وأندرويد وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح متى تكون متاحة لجميع الأجهزة.

ويجب أن تساعد الميزة الجديدة في معالجة أحد أكثر العناصر المزعجة في المنصة، وهي أنه لم يكن من الممكن رسميًا نقل سجل الدردشة بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

 

وإذا اخترت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي السحابي في واتساب، فإنه يتم تخزين سجلات دردشة iOS في آيكلاود، بينما تكون سجلات دردشة أندرويد في جوجل درايف Google Drive، مما يعني أنه من الممكن نقل محادثاتك بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.

وتنقل الميزة الجديدة تاريخ الدردشة باستخدام كابل Lightning إلى USB-C فعليًا بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت.


وإذا كنت قد قمت بالتحويل بين iOS وأندرويد في الماضي وكان لديك نسختان احتياطيتان منفصلتان عبر السحابة فلن تدمج ميزة النقل الجديدة بينهما في سجل دردشة واحد.

 

وبدلاً من ذلك، تقول المنصة إنه إذا كنت تستخدمها لترحيل سجل الدردشة الخاص بك ومن ثم عمل نسخة احتياطية منه، فإنه يتم استبدال أي نسخ احتياطية موجودة.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

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