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الأربعاء، 04-08-2021 12:24 م

واتساب تطرح رسميًا ميزة View Once

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الوكيل الإخباري - طرحت منصة واتساب ميزة العرض لمرة واحدة View Once الخاصة بها، التي تحذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يفتحها المستلم، حيث تتطلع المنصة إلى المنافسة بشكل أفضل مع تطبيق الرسائل المصورة سناب شات.

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وعند إرسال صورة أو مقطع فيديو، يمكنك تحديد عرض هذا المحتوى لمرة واحدة فقط عبر النقر فوق الزر 1 الموجود على يسار زر الإرسال، وبعد أن يفتحه المستلم، يتم حذفه.


وبمجرد مشاهدة محتوى الوسائط، تظهر الرسالة على أنها مفتوحة، ويمكن للمستلم رؤية أنها صورة مختفية، لذلك فإنها ميزة قد ترغب في استخدامها مع الأشخاص الذين تثق بأنهم لن يأخذوا لقطة شاشة (لن تعرف إذا فعل ذلك).

 

وفي شهر يونيو، أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن الميزة قادمة، وذلك بالرغم من ندرة التفاصيل حول موعد إطلاقها. 


وكمثال على كيفية استخدام الميزة، تستخدم المنصة مثال إرسال صورة لمعلومات حساسة، مثل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو مشاركة صورة لبعض الملابس التي جربتها

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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