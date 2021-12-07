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الثلاثاء، 07-12-2021 02:00 م

واتساب تطرح ميزات جديدة

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الوكيل الإخباري - أصبح بإمكان مستخدمي منصة واتساب الآن اختيار إخفاء جميع الرسائل الجديدة التي يرسلونها أو يستقبلونها بسهولة حيث توسع أكبر خدمة مراسلة فورية في العالم من عروضها بشأن م وصفه مسؤول تنفيذي بأنه معيار الخصوصية التالي.

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وطرحت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، التي يستخدمها أكثر من 2 مليار مستخدم على مستوى العالم، خيارًا يسمح للمستخدمين بتمكين ميزة الرسائل السريعة الزوال افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة.

وقبل التحديث الجديد الحالي، كان يجب على المستخدمين تمكين خاصية الرسائل السريعة الزوال يدويًا لكل محادثة جديدة مع فرد آخر.

بالإضافة إلى ذلك تمنح واتساب المستخدمين خيار إخفاء الرسائل بعد مرور 24 ساعة و 90 يومًا، بالإضافة إلى فترة الأيام السبعة التي قدمتها مع الميزة في الأصل في العام الماضي.


وقال ظفير خان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في واتساب: تمنحك الرسائل السريعة الزوال مساحة لإجراء محادثات بطريقة أكثر انفتاحًا وصدقًا.


وأضاف: من شأن امتلاك خيار تعيين الرسائل السريعة الزوال عبر جميع الرسائل الجديدة افتراضيًا أن يساعد المستخدمين في تجنب الإحراج مع الأصدقاء. وأشار إلى أن الشركة استمعت إلى تعليقات المستخدمين أثناء تطوير هذه الخيارات الجديدة.


وتختفي الرسائل بعد وقت معين إذا قام أي من الأعضاء المشاركين في المحادثة بتمكين خيار الرسائل السريعة الزوال. وتطرح المنصة هذا الخيار أيضًا لجميع الرسائل الجماعية. وتوفر المنصة هذا الخيار في وقت إنشاء المجموعة نفسها.

 

ويبدو أن الرسائل السريعة الزوال هو مجال تركيز كبير للشركة لأنها تعمل على توسيع العرض.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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