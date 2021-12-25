واتساب تطلق تحذيرا عاجلا لمستخدميها

الوكيل الإخباري - أطلقت "واتساب" تحذيرا لمستخدمي تطبيقها من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.



ويحاول اللصوص الإلكترونيون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات واتساب، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على علم به. وتقول الشركة المملوكة لـ"ميتا" (Meta) إنها اكتشفت أكثر من 39 ألف موقع ويب يحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة.

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ولا تقتصر محاولات الاحتيال على تطبيق واتساب فقط، حيث حاول اللصوص أيضا الحصول على تفاصيل حسابات "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام" وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة ما تديرها.



ومع ذلك، فكل هذه المواقع مزيفة، ومحتوى الموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني. وتشعر ميتا بقلق شديد بشأن هذه الموجة الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، ورفعت دعوى قضائية الآن في محاولة لإيقاف اللصوص الإلكترونيين.

وفي رسالة نُشرت على مدونتها، قالت ميتا "اليوم (الجمعة)، رفعنا دعوى قضائية فدرالية في محكمة كاليفورنيا لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالي المصممة لخداع الأشخاص وإغرائهم بمشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحات تسجيل دخول مزيفة إلى فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب". وفقا للجزيرة نت.



وأضافت الشركة أن "التصيد الاحتيالي هو تهديد كبير لملايين مستخدمي الإنترنت. هذه الدعوى هي خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لحماية سلامة الناس وخصوصيتهم، وإرسال رسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام منصتنا، وزيادة مساءلة أولئك الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا".



وتابع البيان "إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة واتساب تطلب منك تسجيل الدخول إلى أي من حساباتك المملوكة لـ"ميتا" عبر موقع ويب، فإن النصيحة بسيطة: لا تدخل أي تفاصيل ما لم تكن متأكدا بنسبة 100% أنها واردة من مصدر رسمي".

وتقول ميتا "إن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك تأتي دائما من هذه المواقع "إف بي .كوم" (fb.com) أو "فيسبوك.كوم" (facebook.com) أو "فيسبوك ميل. كوم" (facebookmail.com). ويمكنك دائما زيارة "فيسبوك. كوم" أو فتح تطبيق فيسبوك للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة. وإذا تلقيت بريدا إلكترونيا أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من فيسبوك أو واتساب أو إنستغرام، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات".









المصدر - الشرق