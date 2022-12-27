واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

الوكيل الاخباري - كشفت شركة “واتسآب” عن توقف التطبيق عن العمل على ملايين الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد” ابتداءً من 31 ديسمبر الجاري، وفقا لـ “الديلي ميل”.



ومن بين الهواتف التي سيتوقف عليها التطبيق رسميا iphone 5 وأيضا iphone 5C وكذلك العشرات من هواتف شركات سامسونج وlg وهواوي.



وأوضحت الشركة أنها سترسل رسائل لأصحاب الهواتف التي سيتم التوقف عن دعمها لتوضيح الأمر، وذلك خلال اليومين القادمين.



وسيكون بمقدور هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل ios 11 أن تتلقى التحديثات وتستخدم التطبيق بشكل طبيعي، أما الأقدم من ذلك فلن يكون بمقدورهم تشغيل التطبيق.



وأضافت الشركة أنها توقف خدماتها بشكل روتيني على بعض النوعية من الهواتف وذلك في إطار سعيها لإدخال تحديثات جديدة.

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