الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يُقرُّ مشروع قانون معدِّل لقانون الضمان الاجتماعي

الحكومة تعتزم مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية

باص سريع بين اربد والزرقاء وآخر بين جرش وعمّان ضمن برامج الحكومة

رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المواقيت

ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة تعرض الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2

ندوة في آل البيت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

جوبترول تحذر من إعلانات وهمية يجري تداولها باسمها

بدء فعاليات اليوم العالمي للغة العربية في اليرموك

واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

ولي العهد : خلال فعاليات الصقر الجارح/1

الثلاثاء، 27-12-2022 06:47 م

واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

1120222071355784714399


الوكيل الاخباري - كشفت شركة “واتسآب” عن توقف التطبيق عن العمل على ملايين الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد” ابتداءً من 31 ديسمبر الجاري، وفقا لـ “الديلي ميل”.

ومن بين الهواتف التي سيتوقف عليها التطبيق رسميا iphone 5 وأيضا iphone 5C وكذلك العشرات من هواتف شركات سامسونج وlg وهواوي.

وأوضحت الشركة أنها سترسل رسائل لأصحاب الهواتف التي سيتم التوقف عن دعمها لتوضيح الأمر، وذلك خلال اليومين القادمين.

وسيكون بمقدور هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل ios 11 أن تتلقى التحديثات وتستخدم التطبيق بشكل طبيعي، أما الأقدم من ذلك فلن يكون بمقدورهم تشغيل التطبيق.

وأضافت الشركة أنها توقف خدماتها بشكل روتيني على بعض النوعية من الهواتف وذلك في إطار سعيها لإدخال تحديثات جديدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo1MzoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjIxMjI3ODQ0NDUzMzlUSi5qcGciOw==

برنامج لإنشاء الصور اعتماداً على الأوصاف النصية

360873

إيلون ماسك: تويتر لن تفلس قريباً

جي ٥

نصائح غوغل لمستخدمي جيميل في 2023

سناب شات

كيف يمكن كسب المال من سناب شات؟

222222222

أسهل طريقة لنقل البيانات إلى غالاكسي جديد

202805

أبل تضيف تطبيقات جديدة على آيفون

أخبار متعلقة
222222222

أسهل طريقة لنقل البيانات إلى غالاكسي جديد

fff2b692-6044-4424-b69d-65130ea51815

إذا اخترت 'حذف لي فقط'.. هناك حل جديد من واتساب

205852_6_1621092117

ميزة جديدة في تويتر لمستخدمي أندرويد

الربح-من-تيلجرام

ميزات جديدة لـ 'تليغرام' يتفوق بها على واتساب

Doc-P-1017700-638059935992925075

ميزة جديدة من 'واتساب' تتعلق بالصورة ومكالمات الفيديو

108e046190dd09962ca45ec3795a9153

غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً لملايين المستخدمين بشأن كلمات المرور المسروقة