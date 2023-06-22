واتساب وغوغل يعالجان خللا في لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد

الوكيل الإخباري - قام تطبيق واتساب بالتعاون مع غوغل بمعالجة خطأ في نظام أندرويد تسبب في مؤشرات وإشعارات خصوصية غير صحيحة في لوحة تحكم الخصوصية لبعض مستخدمي واتساب.

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وأكد موقع وابيتا إنفو ، المعني بأخبار واتساب ، اليوم الخميس، أن الإصلاح جاهز في آخر تحديث لتطبيق واتساب لنظام أندرويد، ومتاح للتنزيل على متجر Google Play.

وفي الشهر الماضي أثيرت الكثير من المخاوف من انتهاك خصوصية مستخدمي التطبيق، وذلك بعد رصد تفعيل الميكروفون من خلال لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد، مما يعني أنه حتى مع إغلاق التطبيق يقوم الميكروفون بأداء عمله ومن المحتمل أن يسجل محادثاته دون علم المستخدم أو موافقته.



واستجابة لما أثير، نشر تطبيق واتساب بيانا عزا فيه المشكلة إلى خلل داخل لوحة تحكم الخصوصية في نظام أندرويد، مؤكدا التزامه بخصوصية المستخدم. وأشرك غوغل في التحقيق في الموقف والعمل على حل المشكلة.



ونقل الموقع عن مصادر إعلامية تصريحات للمتحدث الرسمي لشركة غوغل أكد فيها أنه كان خطأ في نظام أندرويد، وأن تطبيق واتساب لم يستخدم الميكروفون المدمج فيه، عندما كان نظام التشغيل أندرويد يعرض بشكل غير صحيح مؤشرات الخصوصية لعدد محدود من مستخدمي واتساب.

الشرق

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