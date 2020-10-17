واتساب ويب يطرح ميزة جديدة لإصدار سطح المكتب

الوكيل الإخباري _ يعمل تطبيق واتساب على تطوير وإطلاق ميزات جديدة لمستخدميه ، وقد كشفت شركة واتساب عن استعدادها لطرح تحديث جديد يجلب إعادة تصميم جديدة إلى تطبيقها، والذي يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين في التطبيق ، ومن المتوقع طرحها لجميع مستخدمي واتساب خلال الفترة المقبلة.





ويتيح التحديث الجديد إصلاحات وتحسينات بالإضافة إلى واجهة مستخدم وأدوات تخزين جديدة تماما إلى إصدار سطح المكتب من واتساب ويب .



ويعيد تطبيق واتساب تصميم استخدام قسم التخزين بالكامل، ويقسمه إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك.

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ويحتوي القسم الثاني على مراجعة جميع الملفات المشتركة لإزالة الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم.





بينما يتكون القسم الثالث من محادثاتك .

المصدر : صدى البلد

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