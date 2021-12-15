'واتساب' يتيح للأشخاص الاستماع للرسائل الصوتية قبل إرسالها

الوكيل الإخباري - غالبًا ما يكون إرسال ملاحظة صوتية أسهل من إرسال رسالة مكتوبة عبر منصة واتساب. وبينما يتم إرسال الرسائل الصوتية تلقائيًا بعد تسجيلها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء محرجة، مما يجبرك على إعادة إرسال التسجيل الخاص بك.





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نتيجة لذلك أصدرت منصة واتساب ميزة معاينة للرسائل الصوتية، مما يتيح لك التحقق مما الرسالة وتلافي الأخطاء قبل إرسالها إلى المستلم.



وقالت المنصة: يمكنك الآن معاينة رسالتك الصوتية عبر واتساب قبل إرسالها. هذه الميزة مثالية لتلك اللحظات التي تريد فيها توصيل رسالتك بالشكل الصحيح.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت الخدمة القدرة على ضبط سرعة تشغيل الملاحظات الصوتية أثناء الاستماع. وهي ميزة مثالية للوصول بسرعة عبر الرسائل الطويلة والمتنقلة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

