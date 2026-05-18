واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا لعدد من مختبري النسخة التجريبية، يتضمن ميزة "بعد القراءة" للرسائل المختفية، والتي تتيح حذف الرسائل تلقائيا فور الاطلاع عليها، بما يعزز مستوى الخصوصية داخل المحادثات.





وبحسب التحديث الجديد، يمكن عند تفعيل مؤقت الرسائل المختفية اختيار خيار يجعل الرسائل تختفي مباشرة بعد قراءتها، حيث تُحذف من جهاز المرسل بعد مدة يحددها، بينما لا تختفي من جهاز المستلم إلا بعد فتح الرسالة وانتهاء المؤقت المحدد.



كما يوفر واتساب على نظام أندرويد إمكانية تحديد مدد زمنية لحذف الرسائل تلقائيا تشمل 5 دقائق، وساعة واحدة، و12 ساعة، بالإضافة إلى حذفها تلقائيا بعد 24 ساعة في حال عدم فتحها من قبل المستلم.



وفي سياق متصل، يواصل التطبيق تطوير ميزات الواجهة، بما في ذلك إضافة سمات دردشة جديدة لتطبيق الويب، مع التركيز على تحسين الجودة بدلا من زيادة العدد، إذ تقلصت السمات من 49 إلى 39 سمة، بينها خلفيات متنوعة تضيف طابعا أكثر حيوية للمحادثات.



كما شهدت نسخة واتساب للأعمال التجريبية على نظام iOS إصدارا جديدا من الأيقونة بتصميم محدث، متاح حاليا عبر منصة “TestFlight”، على أن يتم طرحه لاحقا لجميع المستخدمين.



وفي تطور مرتبط بالذكاء الاصطناعي، أعلن Mark Zuckerberg عن ميزة “الدردشة المتخفية” مع “ميتا”، والتي تتيح تفاعلات خاصة بالكامل مع مساعد الذكاء الاصطناعي، دون حفظ سجل المحادثات، مع الاعتماد على بنية معالجة آمنة لحماية البيانات وفق معايير خصوصية صارمة.





