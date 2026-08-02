الأحد 2026-08-02 10:22 ص

واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات

س\ي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   يختبر واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تنظيم قائمة المحادثات وتقليل الازدحام، خاصة لدى المستخدمين الذين يتلقون رسائل كثيرة من الشركات الكبرى مثل البنوك وشركات الطيران.

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وتنقل الميزة الرسائل الواردة من الشركات تلقائياً إلى مجلد جديد باسم "العروض والتحديثات" بعد فترة زمنية محددة، مع إمكانية تعطيلها من إعدادات التطبيق.


وتهدف الخطوة إلى فصل رسائل مثل الخصومات وإشعارات الشحن عن المحادثات الرئيسية، فيما لا تشمل الميزة حالياً رسائل الشركات الصغيرة أو الحسابات الشخصية، مع احتمال توسيع نطاقها مستقبلاً.

 
 


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