واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات

الوكيل الإخباري- يختبر واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تنظيم قائمة المحادثات وتقليل الازدحام، خاصة لدى المستخدمين الذين يتلقون رسائل كثيرة من الشركات الكبرى مثل البنوك وشركات الطيران.

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وتنقل الميزة الرسائل الواردة من الشركات تلقائياً إلى مجلد جديد باسم "العروض والتحديثات" بعد فترة زمنية محددة، مع إمكانية تعطيلها من إعدادات التطبيق.