واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات

وتنقل الميزة الرسائل الواردة من الشركات تلقائياً إلى مجلد جديد باسم "العروض والتحديثات" بعد فترة زمنية محددة، مع إمكانية تعطيلها من إعدادات التطبيق.
وتهدف الخطوة إلى فصل رسائل مثل الخصومات وإشعارات الشحن عن المحادثات الرئيسية، فيما لا تشمل الميزة حالياً رسائل الشركات الصغيرة أو الحسابات الشخصية، مع احتمال توسيع نطاقها مستقبلاً.
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