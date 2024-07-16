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الثلاثاء، 16-07-2024 12:24 م

واتساب يختبر ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري- يختبر تطبيق واتساب حالياً ميزة جديدة للترجمة الفورية للرسائل الواردة بلغات مختلفة عن لغة المستخدم داخل المحادثات، اعتماداً على خدمة "غوغل ترانسليت".

بجانب هذه الميزة، يستعد التطبيق للحد من الرسائل الإعلانية المزعجة.

وذكر تقرير لموقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري ستدمج ميزة الترجمة الفورية من Google Translate، مما سيسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل داخل واتساب بدلاً من فتح تطبيق منفصل.

تعتمد الميزة على تقنية الترجمة الفورية من غوغل، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن عملية المعالجة تتم محلياً على هاتف المستخدم، مما يحافظ على خصوصية محتوى الرسائل.

وسيحتاج المستخدم إلى تحميل حزم اللغات لتمكين هذه الميزة في المستقبل، مما يضمن الوصول إلى الترجمة باللغات المفضلة في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الميزة الحية للترجمة محدودة في البداية لبعض اللغات مثل الهندية والإنجليزية، مع احتمال توسيعها لتشمل المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.

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