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الأربعاء، 06-01-2021 11:05 ص

واتساب يختبر ميزة مهمة في نسخة الويب

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الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في تطوير واضافة ميزات عديدة حيث انه بعمل على اختبار ميزة مهمة تستهدف مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب، حيث تجلب النسخة التجريبية الجديدة خاصية دعم الأجهزة المتعددة التي طال إنتظارها.

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وقد اشار المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب الى إنه يتم العمل في الوقت الراهن على اختبار إمكانية استخدام إصدار الويب من تطبيق التراسل دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي.

 

وتعد النسخة التجريبية من إصدار الويب والمعروفة باسم واتساب ويب ، والتي تحمل الإصدار رقم 2.21.1.1، تتيح لمستخدميها استقبال وإرسال الرسائل مباشرة عند تشغيل الخدمة على أجهزة سطح المكتب دون استقبالها على نسخة الهاتف المحمول أولا.

 

 

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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