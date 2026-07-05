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واتساب يرد على المخاوف بشأن أسماء المستخدمين

AWD
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   في ظل تزايد التدقيق الحكومي على ميزات التطبيقات الرقمية، أوضح تطبيق واتساب تفاصيل ميزة أسماء المستخدمين الجديدة، التي لا تزال تُطرح تدريجيًا، وذلك بعد مخاوف من إمكانية استغلالها في عمليات الاحتيال وانتحال الهوية.اضافة اعلان


وتتيح الميزة للمستخدمين إنشاء اسم مستخدم فريد للتواصل دون مشاركة رقم الهاتف، بهدف تعزيز الخصوصية، خاصة في المحادثات الجماعية أو مع الأشخاص غير المعروفين.

وأكد واتساب أن الميزة اختيارية، ولن تسمح بالبحث العشوائي عن أسماء المستخدمين، كما ستعتمد نظام حماية إضافيًا يتطلب معرفة اسم المستخدم والمفتاح الخاص للتواصل مع الآخرين.

وأشار التطبيق إلى أنه حجز أسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة والعلامات التجارية لمنع انتحالها، مع إتاحة ربط الاسم بحسابات إنستغرام وفيسبوك لإثبات الملكية.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا تنظيمية، وسط مخاوف من أن تُسهل الميزة عمليات الاحتيال، فيما تؤكد الشركة استمرار تطبيق إجراءات الأمان ومراقبة الحسابات المشبوهة . 
 
 


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