واتساب يسمح لأكثر من ملياري مستخدم بتشفير النسخ الاحتياطية

الوكيل الإخباري - قالت منصة واتساب إنها تمنح مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم خيار تشفير النسخ الاحتياطية للمحادثات على السحابة.





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واتخذت المنصة هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.





وتحتوي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك على محادثات مشفرة من طرف إلى طرف بين المستخدمين لأكثر من عقد. ولكن لم يكن لدى المستخدمين أي خيار سوى تخزين النسخة الاحتياطية للدردشة عبر السحابة بتنسيق غير مشفر.



ويعد استغلال النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب غير المشفرة عبر خوادم جوجل وآبل إحدى الطرق المعروفة على نطاق واسع التي سمحت لوكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى محادثات الأفراد المشتبه بهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، في تدوينة الإعلان عن الميزة الجديدة: واتساب هي أول خدمة مراسلة عالمية على هذا النطاق تقدم رسائل ونسخ احتياطي مشفرة من طرف إلى طرف.



وأضاف: مثل الوصول إلى هنا تحديًا تقنيًا صعبًا. وتطلب إطارًا جديدًا للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل.



وقالت الشركة إنها ابتكرت نظامًا لتمكين مستخدميها عبر أندرويد و iOS من قفل النسخ الاحتياطية للمحادثات باستخدام مفاتيح التشفير.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية