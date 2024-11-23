واتساب يضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة واتساب إطلاق ميزة "التفريغ الصوتي للرسائل النصية"، مؤكدة أن هذه الميزة ستكون مفيدة أثناء التنقل أو في الأماكن الصاخبة، حيث يصعب سماع الرسائل الصوتية، وفقًا لموقع "تيك كرانش".



وأُعلن عن ميزة مشابهة العام الماضي لتطبيق الرسائل من آبل، حيث جاءت مع تحديث "آي أو إس 17" (iOS 17). ومن المعروف أن تطبيق رسائل آبل يُعد من أبرز المنافسين لتطبيق واتساب.



الميزة الجديدة من واتساب تتيح تحويل الرسائل الصوتية في المحادثة إلى نصوص، مما يساعد المستخدمين على متابعة محادثاتهم في الظروف التي يصعب فيها الاستماع للتسجيلات الصوتية. وأوضحت واتساب أن النصوص المُفرغة لا يمكن لأي طرف ثالث قراءتها، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدمين.



كيفية تفعيل الميزة:

يمكن العثور على خيار "نصوص الرسائل الصوتية" في إعدادات واتساب ضمن قسم "الدردشات". يمكن تفعيله أو إيقافه بسهولة، مع وجود خيار لتحديد اللغة التي يرغب المستخدم في تفريغ النصوص بها.



لتفريغ رسالة صوتية، يجب الضغط مطولًا على الرسالة، ثم النقر على خيار "كتابة النص". وتجدر الإشارة إلى أن الميزة لن تحول كل الرسالة إلى نص بشكل تلقائي، وفقًا لما ذكره موقع "تيك كرانش".



تفاصيل الإطلاق ودعم اللغات:

أعلنت واتساب أنها ستطرح ميزة نصوص الرسائل الصوتية تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة، مع دعم بعض اللغات المعتمدة على نظام التشغيل:



أجهزة آيفون:



إذا كان نظام التشغيل "آي أو إس 16"، ستكون اللغات المدعومة: الإنجليزية، العربية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الروسية، التركية، والصينية.

أما إذا كان نظام التشغيل "آي أو إس 17" أو أعلى، فستُضاف لغات أخرى، منها: الدانماركية، الفنلندية، الماليزية، النرويجية، الهولندية، السويدية، العبرية، والتايلندية.

أجهزة أندرويد:



يدعم النصوص المفرغة باللغات: الإنجليزية، البرتغالية، الإسبانية، والروسية فقط.

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