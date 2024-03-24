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الأحد، 24-03-2024 11:17 ص

واتساب يطرح ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري- طرحت منصة التراسل الفوري المشفرة "واتساب" ميزة جديدة تسمح لأول مرة بتثبيت الرسائل المتعددة في الدردشات الفردية والجماعية.

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وكانت "واتساب" قد طرحت في ديسمبر الماضي تحديثًا يمكّن المستخدمين من تثبيت رسالة واحدة فقط خلال المحادثات الفردية والجماعية.


ولكن التحديث الحالي يمكّن المستخدمين من تثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في المحادثات الفردية والجماعية.


ويمكن للمستخدمين تثبيت أنواع مختلفة من الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور واستطلاعات الرأي.


ولتثبيت أي رسالة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:


الضغط على الرسالة لفترة طويلة.


اختيار "تثبيت" من القائمة، واختيار المدة.


سيتم تثبيت الرسالة لمدة سبعة أيام بشكل افتراضي، ولكن يمكنك أيضًا تثبيتها لمدة 24 ساعة أو 30 يومًا.


بعد هذه المدة، ستتم إزالة تثبيت الرسالة تلقائيًّا إذا لم تتم إزالة تثبيتها يدويًّا.
وبالنقر فوق الرسالة المثبتة، يمكنك الانتقال إلى تلك الرسالة بأكملها في المحادثة.


أما في الدردشات الجماعية، فيمكن لمسؤولي المجموعة السماح للأعضاء بتثبيت الرسائل، وعندما يتم تثبيت رسالة، يتم إعلام جميع أعضاء تلك المجموعة بذلك. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين ينضمون إلى مجموعة بعد تثبيت الرسالة لن يتمكنوا من رؤيتها.


وأولئك الذين ليس لديهم سجل الدردشة الجماعية أو الذين حذفوا الرسالة قبل تثبيتها لن يتمكنوا من رؤيتها أيضًا.

 

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