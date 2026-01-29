الخميس 2026-01-29 11:38 ص

واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

الوكيل الإخباري-   أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة أمان جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة، خاصة للمستخدمين الأكثر عرضة للخطر.

وتحمل الميزة اسم إعدادات الحساب الصارمة (Strict Account Settings)، وتأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على المستوى العالمي، خصوصًا تجاه الصحفيين والنشطاء والشخصيات العامة.

ويمكن تفعيل الميزة عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق، حيث تقوم بتعديل عدة خيارات لحماية الحساب من استغلاله باستخدام تقنيات التجسس أو هجمات الهندسة الاجتماعية.

أبرز وظائف إعدادات الحساب الصارمة:

حظر الوسائط والمرفقات من جهات الاتصال غير المعروفة تلقائيًا.

تعطيل معاينات الروابط داخل الدردشات لمنع تحميل الصور المصغرة التي قد تُستغل للاختراق.

كتم المكالمات من أرقام غير معروفة.

تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

التحكم بمن يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية مثل الاسم، الصورة، والحالة.

تساهم هذه الإعدادات في تقليل فرص استهداف الحساب من قبل القراصنة أو برامج التجسس، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمن يعتقدون أنهم قد يكونون أهدافًا لحملات اختراق معقدة.

