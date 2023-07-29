السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6%

فاينانشيال تايمز" تكشف كيف حصلت كييف على قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية

تنويه هام للطلبة بعد اعلان نتائج التوجيهي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

نقابة الصيادلة تمنع صرف وتوصيل أي دواء دون موافقتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب احمد خشان

رغم الانقلاب.. الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات للنيجر

بعد حوادث حرق المصحف.. السويد تتجه لاتخاذ أول قرار

وفيات السبت 29-7-2023

تحطم مروحية عسكرية أسترالية وفقدان 4 أشخاص

السبت، 29-07-2023 08:46 ص

واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها الجميع

DpnLV


الوكيل الإخباري - بعد أسابيع من اختبارها، أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.

اضافة اعلان

 

ماذا قالت شركة "واتساب"؟
ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها:


غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.


يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.


يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

 

كيف تعمل الميزة الجديدة؟
كل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".


بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.


الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه.


يعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220719123101311

أداة جديدة لحماية صورك من تعديلات الذكاء الاصطناعي

main_image64c0cdd8070d4

تغيير شعار تويتر ينذر بمشاكل قانونية ومالية

15978193811663530478

غوغل تصدر تحذيراً هاماً لمالكي هواتف أندرويد القديمة

ى ى ى ى

شات جي بي تي لنظام أندرويد متاح في هذه البلدان

i_854098

المحادث الذكي من مايكروسوفت يصل إلى كروم وسفاري

51892-original

نتفليكس تضيف ميزة للمساعدة في العثور السريع على المحتوى

أخبار متعلقة
تطبيق واتساب

ميزة جديدة لواتس اب تنطلق في دول عربية

a90482bf-original-2

عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ

5981bc2b55f85a6973ac7e29408e455b

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب.. حالات يتم حظرك فيها نهائيا

ت\

ميزة جديدة في "واتساب" تبهرك

images

سناب شات : لا نقبل بهذا المحتوي !