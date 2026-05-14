الخميس 2026-05-14 10:15 ص

واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

الخميس، 14-05-2026 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميتا، طرح ميزة جديدة لمساعدها الذكي على تطبيق واتساب تحمل اسم "الدردشة المتخفية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومعالجة المخاوف المرتبطة بالبيانات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، وفق وكالة رويترز، إن الدردشات المتخفية ستعتمد على تقنية معالجة خاصة تضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأي جهة، بما في ذلك "ميتا" نفسها.

وأضافت في منشور عبر مدونتها: "محادثاتك لا تُحفظ، وتختفي رسائلك تلقائيًا، مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد".

وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المستخدمون يشاركون مساعدي الذكاء الاصطناعي معلومات شخصية أو مالية أو مهنية، وسط تساؤلات متزايدة حول طريقة تخزين الشركات لهذه البيانات أو استخدامها.
 
 


