واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

وقالت الشركة، وفق وكالة رويترز، إن الدردشات المتخفية ستعتمد على تقنية معالجة خاصة تضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأي جهة، بما في ذلك "ميتا" نفسها.
وأضافت في منشور عبر مدونتها: "محادثاتك لا تُحفظ، وتختفي رسائلك تلقائيًا، مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد".
وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المستخدمون يشاركون مساعدي الذكاء الاصطناعي معلومات شخصية أو مالية أو مهنية، وسط تساؤلات متزايدة حول طريقة تخزين الشركات لهذه البيانات أو استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد
-
علبة آيفون لا تُفتح بسهولة.. هذا هو السر وراء تصميمها
-
تيك توك يطلق خدمة جديدة
-
ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل
-
غوغل تطلق حلًا مجانيًا لإنعاش أجهزة ويندوز 10 القديمة
-
أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد
-
بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027
-
"غوغل" تطلق ميزة الموقع التقريبي