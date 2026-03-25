"واتساب" يطلق ميزة جديدة

وتعتمد الميزة الجديدة على تقنيات معالجة اللغات داخل الجهاز لضمان خصوصية المحادثات وتشفيرها، حيث سيتمكن المستخدمون من ترجمة الرسائل الواردة مباشرة داخل دردشاتهم دون الحاجة لمغادرة التطبيق أو استخدام أدوات خارجية.
وأشارت التقارير التقنية إلى أن "واتساب" سيتيح تحميل حزم لغات محددة مسبقاً للقيام بعملية الترجمة الفورية، مما يعزز من سلاسة التجربة للمسافرين ورجال الأعمال الذين يتواصلون بلغات مختلفة، ومن المتوقع طرح هذه الميزة تدريجياً لجميع المستخدمين بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟
-
الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة
-
تسريبات آيفون فولد.. ابتكار جديد لحماية شاشة الهاتف
-
ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها
-
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
-
خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية
-
غوغل تتبعك أكثر مما تتخيل.. 5 إعدادات سرية في هاتفك "غيّرها فوراً"!
-
رغم فائدتها الكبيرة.. لماذا تخلت شركات الهواتف عن هذه الخصائص؟