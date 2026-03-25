الأربعاء 2026-03-25 12:02 م

"واتساب" يطلق ميزة جديدة

"واتساب" يطلق ميزة
واتساب
 
الأربعاء، 25-03-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   بدأ تطبيق "واتساب" اختبار ميزة ثورية جديدة تتيح الترجمة التلقائية للرسائل النصية لمستخدمي نظام التشغيل iOS، في خطوة تهدف إلى كسر حاجز اللغات وتسهيل التواصل العالمي بين المستخدمين.اضافة اعلان


وتعتمد الميزة الجديدة على تقنيات معالجة اللغات داخل الجهاز لضمان خصوصية المحادثات وتشفيرها، حيث سيتمكن المستخدمون من ترجمة الرسائل الواردة مباشرة داخل دردشاتهم دون الحاجة لمغادرة التطبيق أو استخدام أدوات خارجية.
 
وأشارت التقارير التقنية إلى أن "واتساب" سيتيح تحميل حزم لغات محددة مسبقاً للقيام بعملية الترجمة الفورية، مما يعزز من سلاسة التجربة للمسافرين ورجال الأعمال الذين يتواصلون بلغات مختلفة، ومن المتوقع طرح هذه الميزة تدريجياً لجميع المستخدمين بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
 
 


gnews

و

ت

٦

ز

ة

