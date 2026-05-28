واتساب يطلق ميزة جديدة

الخميس، 28-05-2026 10:54 م
الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" ميزة "أسماء المستخدمين" (Usernames)، التي تتيح للمشتركين التواصل وتبادل الرسائل دون الحاجة إلى الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.اضافة اعلان


وتعمل الميزة الجديدة من خلال تمكين كل مستخدم من إنشاء اسم فريد خاص به، مسبوق بعلامة @، بحيث يمكن للآخرين العثور عليه وبدء المحادثة معه بمجرد البحث عن هذا الاسم داخل التطبيق.

وتغني هذه الآلية عن مشاركة رقم الهاتف مع الغرباء أو ضمن مجموعات العمل والمجموعات العامة، مع بقاء أرقام الهواتف مرئية فقط لجهات الاتصال المسجلة مسبقاً أو وفق ما يحدده المستخدم في إعدادات الخصوصية، ما يوفر طبقة حماية إضافية ويحد من الانتهاكات والمعاكسات.
 
 


