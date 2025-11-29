السبت 2025-11-29 07:08 م

واتساب يطور ميزة جديدة طال انتظارها

ب
تعبيرية
السبت، 29-11-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلق واتساب في نسخته التجريبية ميزة جديدة داخل الحالات تسمح للمستخدم بحفظ ما يكتبه كـ مسودة قبل الخروج من شاشة التحرير، وذلك لتجنب فقدان المحتوى عند الانشغال أو الانقطاع المفاجئ، تماماً كما هو الحال في "إنستغرام" و"فيسبوك".

أهم ما جاءت به الميزة:
نافذة تنبيه تظهر عند محاولة إغلاق صفحة إنشاء الحالة، مع 3 خيارات:
حفظ المسودة – متابعة التحرير – حذف المحتوى.
تُمكّن المستخدم من الرجوع لأفكاره غير المكتملة فور فتح نافذة إنشاء الحالة من جديد.
تأتي ضمن خطة واتساب لتعزيز أدوات الإبداع والمرونة داخل الحالات.


تحديثات أخرى:
إضافة ملصق احتفالي لعام 2026 داخل محرر تخطيط الحالات.
يمكن تغيير لون الملصق المتحرك (الأخضر، الأحمر، البنفسجي) بمجرد الضغط عليه أثناء التعديل.
الميزة والملصقات الجديدة ما تزال في مرحلة الاختبار، ومن المتوقع طرحها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

