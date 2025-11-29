واتساب يطور ميزة جديدة طال انتظارها

أهم ما جاءت به الميزة:
نافذة تنبيه تظهر عند محاولة إغلاق صفحة إنشاء الحالة، مع 3 خيارات:
حفظ المسودة – متابعة التحرير – حذف المحتوى.
تُمكّن المستخدم من الرجوع لأفكاره غير المكتملة فور فتح نافذة إنشاء الحالة من جديد.
تأتي ضمن خطة واتساب لتعزيز أدوات الإبداع والمرونة داخل الحالات.
تحديثات أخرى:
إضافة ملصق احتفالي لعام 2026 داخل محرر تخطيط الحالات.
يمكن تغيير لون الملصق المتحرك (الأخضر، الأحمر، البنفسجي) بمجرد الضغط عليه أثناء التعديل.
الميزة والملصقات الجديدة ما تزال في مرحلة الاختبار، ومن المتوقع طرحها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
