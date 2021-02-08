واتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

الوكيل الإخباري _
يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على طرح ميزة جديدة للمحادثات الجماعية، ويأتي الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق التراسل على نظام التشغيل أندرويد مع "شارة الإشارة mention badge" والتي ستظهر في الدردشات الجماعية.اضافة اعلان
حيث انه يعمل حاليا على ميزة الإشارة الجديدة والتي من المتوقع طرحها في إصدار مستقبلي، وهي متاحة حاليا في النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل رقم الإصدار 2.21.3.13 على هواتف أندرويد، ولكنها غير مرئية لجميع المستخدمين حتى الآن.
وستعمل الميزة الخاصة بالمجموعات عندما يتلقى المستخدم إشارة في مجموعة مشارك فيها، ستتم إضافة شارة جديدة في خلية المجموعة.
كما سيقوم واتساب بإعلام المستخدمين عند وضع إشارة إليهم في الدردشات الجماعية، ولا توجد أي معلومات عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه الميزة في الإصدار الثابت.
المصدر : صدى البلد