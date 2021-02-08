الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 11:32 ص

واتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

158


الوكيل الإخباري _ يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على طرح ميزة جديدة للمحادثات الجماعية، ويأتي الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق التراسل على نظام التشغيل أندرويد مع "شارة الإشارة mention badge" والتي ستظهر في الدردشات الجماعية.
اضافة اعلان


حيث انه يعمل حاليا على ميزة الإشارة الجديدة والتي من المتوقع طرحها في إصدار مستقبلي، وهي متاحة حاليا في النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل رقم الإصدار 2.21.3.13 على هواتف أندرويد، ولكنها غير مرئية لجميع المستخدمين حتى الآن.

وستعمل الميزة الخاصة بالمجموعات عندما يتلقى المستخدم إشارة في مجموعة مشارك فيها، ستتم إضافة شارة جديدة في خلية المجموعة.


كما سيقوم واتساب بإعلام المستخدمين عند وضع إشارة إليهم في الدردشات الجماعية، ولا توجد أي معلومات عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه الميزة في الإصدار الثابت.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
skype-logo-open-graph-100272884-large

لمنع الإحراج .. Skype يطلق ميزة خارقة لمكالمات الفيديو

التقاط

تطبيق Pinterest يحقق إيرادات ضخمة بفضل موسم العطلات

1426495065_1426421962911007000

خدمة Spotlight في سناب شات تتجاوز الـ 100 مليون مستخدم

article-template

لعبة Call of Duty تحقق إيرادات ضخمة

5e58163ffee23d11bd3fd1a8

كيفية حماية إيميلاتك في Gmail من التتبع

WhatsApp-Web

بالخطوات .. كيفية تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب

أخبار متعلقة
602abfb8ba5b6030886fc6191b7d4063

عطل مفاجئ في عمل فيسبوك وواتسآب وانستغرام

Whatsapp-6

واتساب يختبر مكالمات الفيديو عبر نسخة الويب

image

واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

eb_askst_011421_2x

كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟

363

سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

pandasecurity-whatsapp-photos-videos-1100x735

الهند تطلب من واتسآب سحب شروطه الإجبارية الجديدة