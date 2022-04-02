السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 11:42 ص

واتساب يكشف.. تحسينات رائعة على الرسائل الصوتية قريباً

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الوكيل الاخباري-بين الحين والأخر يطرح تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" تحديثات وميزات جديدة.

فقد كشف في بيان رسمي عن طرحه خلال الأسابيع المقبلة حزمة من التحسينات الرائعة على الرسائل الصوتية.‏

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إيقاف واستئناف التسجيل
وتشمل هذه التغييرات قدرة المستخدمين على الاستماع إلى الرسالة الصوتية أثناء قراءتهم للدردشات الأخرى، فضلاً عن تشغيل الرسائل بسرعة 1.5 أو ضعفين.

كما سيوفر لمستخدميه ميزة إيقاف التسجيل مؤقتاً واستئنافه، وهو ما يجعلهم لا يضطروا إلى ترك فجوات كبيرة من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سيقولون بعد ذلك، أو أن يعيدوا التسجيل في حال كانوا بحاجة لإجراء محادثة قصيرة في الحياة الواقعية.

 

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