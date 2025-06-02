واتساب يودّع هذه الهواتف.. هل جهازك بينها؟

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن وقف دعم التطبيق لعدد من الهواتف الذكية القديمة، ضمن التحديثات الدورية التي يجريها التطبيق لتعزيز الأمان والأداء.

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ولن يعمل واتساب إلا على أجهزة:

آيفون بنظام iOS 15.1 أو أحدث

أندرويد 6.0 أو أحدث

حيث تم إيقاف الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.



الأجهزة المتأثرة من آيفون:

آيفون 5 إس

آيفون 6

آيفون 6 بلس

وقد يشمل الإيقاف أيضًا:

آيفون 6 إس

آيفون 6 إس بلس

آيفون SE (الجيل الأول)



لكن يمكن لتلك الأجهزة مواصلة استخدام واتساب في حال كانت محدّثة إلى iOS 15.8.4.

ويُتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بالتغيير، في ظل قاعدة تتجاوز 3 مليارات مستخدم حول العالم.

سكاي نيوز