واتساب يودّع هذه الهواتف.. هل جهازك بينها؟

ولن يعمل واتساب إلا على أجهزة:
آيفون بنظام iOS 15.1 أو أحدث
أندرويد 6.0 أو أحدث
حيث تم إيقاف الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.
الأجهزة المتأثرة من آيفون:
آيفون 5 إس
آيفون 6
آيفون 6 بلس
وقد يشمل الإيقاف أيضًا:
آيفون 6 إس
آيفون 6 إس بلس
آيفون SE (الجيل الأول)
لكن يمكن لتلك الأجهزة مواصلة استخدام واتساب في حال كانت محدّثة إلى iOS 15.8.4.
ويُتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بالتغيير، في ظل قاعدة تتجاوز 3 مليارات مستخدم حول العالم.
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