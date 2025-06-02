الإثنين 2025-06-02 01:36 م
 

واتساب يودّع هذه الهواتف.. هل جهازك بينها؟

بر
تعبيرية
 
الإثنين، 02-06-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن وقف دعم التطبيق لعدد من الهواتف الذكية القديمة، ضمن التحديثات الدورية التي يجريها التطبيق لتعزيز الأمان والأداء.

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ولن يعمل واتساب إلا على أجهزة:
آيفون بنظام iOS 15.1 أو أحدث
أندرويد 6.0 أو أحدث
حيث تم إيقاف الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.


الأجهزة المتأثرة من آيفون:
آيفون 5 إس
آيفون 6
آيفون 6 بلس
وقد يشمل الإيقاف أيضًا:
آيفون 6 إس
آيفون 6 إس بلس
آيفون SE (الجيل الأول)


لكن يمكن لتلك الأجهزة مواصلة استخدام واتساب في حال كانت محدّثة إلى iOS 15.8.4.
ويُتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بالتغيير، في ظل قاعدة تتجاوز 3 مليارات مستخدم حول العالم.

 

سكاي نيوز 

 
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