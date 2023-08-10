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الخميس، 10-08-2023 04:26 م

‎واتس آب تسمح قريباً للمستخدمين بالتخلي عن كلمات المرور

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الوكيل الاخباري- تبحث شركات التكنولوجيا باستمرار عن طرق جديدة لمصادقة حسابات الخدمة دون الاعتماد على كلمات المرور الضعيفة. إحدى هذه الخدمات هي واتس آب التي قد تتحول قريباً إلى تنسيق خالٍ من كلمات المرور.

وفي تحديث جديد لإصدار بيتا لواتس آب على غوغل بلاي الذي تم إصداره اليوم، بدأت الخدمة في تجربة دعم مفتاح المرور بدلاً من كلمات المرور التقليدية.

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ومقارنةً بكلمات المرور الأبجدية الرقمية، التي يمكن للهاكرز اختراقها، تستخدم مفاتيح المرور عناصر فريدة تماماً لا يمكن نسخها، بما في ذلك رموز تعريف هاتفك، أو وجهك وبصمات أصابعك. وإذا تم تنفيذ هذه الميزة، فقد تكون مفيدة بشكل كبير لأمان المستخدمين.


واستناداً إلى لقطة شاشة للميزة التجريبية التي حصل عليها WABetaInfo سيتمكن مستخدمو واتس آب من التحقق من هويتهم وتسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بهم على هواتفهم باستخدام مفاتيح المرور المحفوظة في Google Password Manager. 
وفي صفحة إعداد مفتاح المرور، يمكنك تمكين تبديل مفتاح المرور لبدء التحقق من هويتك بهذه الطريقة، أو تركه مغلقاً إذا كنت تفضل القيام بذلك بالطريقة المعتادة.

وإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بك باستخدام القياسات الحيوية مثل معرف الوجه أو بصمات الأصابع، فلن يتمكن الهاكرز من سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك. كما أنها طريقة مريحة للمستخدمين، حيث لا تحتاج إلى تذكر كلمة مرور أبجدية رقمية.


وإلى جانب كونها أصعب بكثير على المخترقين، فإن مفاتيح المرور أسهل في الاستخدام عموماً لأغراض التحقق، والمصادقة بشكل أسرع وأكثر اتساقاً. ويمكن أن تكون الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى إعادة تسجيل الدخول إلى حساب واتس آب، بحسب موقع سلاش غير.

 

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