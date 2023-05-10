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الأربعاء، 10-05-2023 04:37 م

واتس آب تطور وظيفة استطلاع الرأي

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة واتس آب تطوير وظيفة استطلاع الرأي، بإنشاء استطلاعات رأي تسمح بالتصويت لمرة واحدة فقط.

وأوضحت الشركة  أن على المستخدم، الذي يرغب في إنشاء استطلاع رأي، تعطيل الخيار "allow multiple answers"  قبل نشر الاستطلاع.

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ومع الميزة الجديدة من المفترض أيضاً أن يصبح العثور على استطلاعات الرأي في الدردشات وتتبع النتائج أسهل.


وسيحصل الآن منشئو الاستطلاع على إشعارا عند الاستجابة له، كما يمكن أيضا تصفية الدردشات حسب استطلاعات الرأي، تماما كما هو الحال  مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط.

 

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