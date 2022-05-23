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الإثنين، 23-05-2022 04:27 م

واتس آب سيحظر من هذه الهواتف قريبا

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة "واتس آب" لإيقاف دعمها عن عدد من هواتف "آبل" قريبا، حيث لن يعمل تطبيقها في الأجهزة التي تعتمد إصدارات محددة من نظام التشغيل iOS.

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ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن الشركة تحذر الآن مستخدمي "آيفون" الذين يملكون أجهزة تعمل بإصدارات iOS 10 أو iOS 11، من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق "واتس آب" مع نهاية شهر أكتوبر.

 

ويبدو أن التغييرات على خدمة الدردشة الشهيرة، ستترك بعض مستخدمي هواتف "آبل" محظورين من إرسال واستقبال أي رسائل.


وكشف فريق eagle-eyed في WABetainfo، أن شركة "واتس آب"، المملوكة لـ"ميتا"، بدأت في تنبيه بعض المستخدمين بأن أجهزتهم ستتوقف عن العمل اعتبارا من أكتوبر 2022، وذلك لأن نظام التشغيل iOS 12 من "آبل" سيكون الحد الأدنى من المتطلبات للأجهزة اعتبارا من هذا الخريف ولا يمكن لكل من "آيفون 5" (iPhone 5) و"آيفون 5 سي" (iPhone 5c)  تشغيل هذا البرنامج الأكثر حداثة.

 

وفي التنبيه، تحذر "واتس آب": "قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتس آب. سيتوقف واتس آب عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022".


وإلى جانب هذا التنبيه المنبثق على أجهزة "آيفون"، قام التطبيق أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به والتي تنص الآن على: "حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، آيفون، الذي يعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث".

 

لماذا تقوم شركة "واتس آب" بهذا التغيير؟

ليس سرا أن تتخلى "واتس آب" عن دعمها للأجهزة القديمة، حيث تحتاج الشركة إلى التركيز على الترقيات التي ستكون متاحة لغالبية مستخدميها. ومع تقدم الهواتف في السن، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات.

وتشرح شركة "واتس آب": "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتس آب".

روسيا اليوم 

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