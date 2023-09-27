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الأربعاء، 27-09-2023 05:40 م

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

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الوكيل الاخباري- أعلن تطبيق "واتس آب" أنه اعتبارا من 24 أكتوبر سيتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 4.1" أو الإصدارات الأقدم.

وتقوم "واتس آب" بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة بشكل دوري، وبحسب الشركة، فإن هذه التغييرات يتم إجراؤها لضمان أمان وأداء خدماتها، ولا تتمتع الإصدارات القديمة بالميزات اللازمة لتقديم تجربة مثالية لمستخدميها.

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وتقول الشركة إنه عند اختيار الأجهزة التي سيتم إنهاء الدعم عنها، فإنها ستأخذ في الاعتبار أقدم نظام تشغيل مع أقل قاعدة مستخدمين، وما إذا كانت هذه الأجهزة يمكنها تشغيل التطبيق دون مشاكل.

وبالإضافة إلى ذلك، من خلال وقف دعم الإصدارات الأقدم، تضمن "واتس آب" أنها ستكون قادرة على التركيز على تطوير ميزات وتحديثات جديدة لأحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل.

وسيستمر تطبيق المراسلة الشهير في دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد 5.1" والإصدارات الأحدث.

 




 

 


 

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