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الثلاثاء، 11-04-2023 06:36 ص

"واتس آب" يحصل على ميزة جديدة .. تعرف عليها

تطبيق واتساب


الوكيل الاخباري - أعلنت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة من الميزات المهمة الموجودة في "تلغرام".

وتبعا لأحدث التسريبات فإن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة  يمكن من خلالها نشر الأخبار وأنواع المحتوى الأخرى.

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن "الميزة الجديدة في واتس آب ستختلف قليلا عن ميزة (القنوات) في تلغرام، إذ ستحصل على علامة تبويب منفصلة، وسيتمكن المستفيدون منها من إخفاء أرقام الهواتف وقوائم المشتركين وبعض المعلومات الأخرى حالما أرادوا".

ووفقا للموقع فإن الميزة الجديدة لوحظت في الإصدار التجريبي (2.23.8.6) لـ"واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد، ومن غير المعروف بعد متى سيتم إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين.

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وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن مستخدم "واتس آب" سيحصل على ميزة مراسلة جديدة تدعى "الفقاعات"، يمكن من خلالها إرسال رسائل تحوي مقاطع فيديو مدتها لا تتجاوز 60 ثانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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