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الأربعاء، 31-05-2023 07:55 ص

"واتس آب" يختبر ميزة جديدة تهم الكثيرين

تطبيق واتساب


الوكيل الاخباري - أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

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وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "واتس آب" بدأ باختبار ميزة جديدة تدعى "أرشيف الحالات" أو Status Archive مع المشتركين بخدمات WhatsApp Business عبر أجهزة أندرويد، وفي حال نجاحها ستطرح لباقي مستخدمي التطبيق.


وبواسطة الميزة الجديدة يمكن لمستخدم "واتس آب" حفظ الحالات التي كان قد نشرها سابقا على التطبيق ليعيد نشرها لاحقا، وتظهر الصور التي نشرها WABetaInfo أن المستخدمين الذين فعلوا هذه الميزة كان بإمكانهم حفظ وأرشفة الحالات التي نشروها حتى بعد 24 ساعة من نشرها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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