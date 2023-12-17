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الأحد، 17-12-2023 03:57 م

واتس آب يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

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الوكيل الإخباري - أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية، بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة  عناصر الأمان للمستخدمين، الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين أخرين.

وحالياً يمكن أن تظل الرسائل الصوتية على واتس آب، لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.

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ويمكن للمستخدم إرسال  الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:

 


- زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل، وهو مفيد للشخص الذي يفكر فيما يمكن أن يقوله بعد ذلك، ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر التسجيل.

 


- زر فيه رقم واحد داخل دائرة : يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها.
- زر على شكل دبوس : يحذف الرسالة.
- زر إرسال : يرسل الرسالة.
وإذا أرسل المستخدم رسالة  صوتية مدمرة ذاتياً، ستظهر علامة مميزة  على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، وهو الرمز الذي اعتاد عليه مستخدمو واتس آب مع الصور والفيديوهات القابلة للتدمير الذاتي.

 


ويظهر الرمز للمستقلبين أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها.  كما أن  الرسالة ستختفي آلياً، إذا مر أسبوعين دون فتحها ولا سماعها.

 


وبحسب شركة واتس آب فإنه سيتم توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم  خلال الأيام المقبلة.

 

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