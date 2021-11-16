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الثلاثاء، 16-11-2021 02:00 م

واجهة برمجة تطبيقات تويتر الجديدة أصبحت رسمية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة تويتر عن أن الإصدار الثاني من واجهة برمجة التطبيقات، أو API، قد أصبح جاهزًا للخروج من الوصول المبكر لكي يصبح الإصدار الافتراضي للمطورين.

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وعندما أعلنت الشركة عن الإصدار الثاني من واجهة برمجة التطبيقات في شهر أغسطس 2020، بدا الأمر وكأنه فرصة لإعادة بناء البنية التحتية التي يبني عليها المطورون تطبيقاتهم. كما مثل الإعلان فرصة لإعادة بناء علاقة الشركة بالأشخاص الذين يستخدمون منصتها.

 

ويتولى API v2 مهمة API v1.1 المتمثلة في السماح لعملاء الجهات الخارجية بالوصول إلى التغريدات والتفاعل معها والسماح للمطورين الآخرين بإنشاء بوتات تقوم بأشياء مختلفة عبر المنصة.

ويجعل التحول الرسمي إلى API v2 الأمور أفضل للمستخدمين الذين يريدون عملاء تويتر من جهات خارجية. ويمثل التغيير خطوة أخرى في هدف الشركة بأن تصبح منصة لامركزية يقوم المطورون ببناء التطبيقات والتجارب فوقها، مما يجعل المحادثات أفضل بطرق لم تستطع تويتر نفسه القيام بها.


وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تزيل القيود من سياستها للمطورين بشأن كيفية البناء باستخدام ميزات المنصة الأساسية وتحديد عدد المستخدمين الذين يمكن دعمهم من خلال التطبيق.


وتوضح السياسة الجديدة ما هو مسموح به وتسهل على المطورين التنافس مع الشركة بطرق لم تسمح بها الشركة من قبل.


وقد يعني هذا تأثيرًا حقيقيًا في كيفية تفاعل مستخدمي تويتر مع الخدمة، حيث يمنح المطورين مزيدًا من الحرية لبناء عملاء تابعين لجهات خارجية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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