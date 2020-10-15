الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 02:08 م

واشنطن تهدد بإغلاق تطبيق تيك توك

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الوكيل الاخباري - قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي يوم أمس الأربعاء، إن اتفاق الولايات المتحدة الامريكية مع "تيك توك" لا يزال قيد الإعداد، لكن يجب حماية الأمن الرقمي للمستخدمين.

حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "بايت دانس" وهي الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، ردت على تهديدات أمريكية بحظر التطبيق من خلال إبرام اتفاق تجريبي الشهر الماضي لإنشاء شركة فرعية في الولايات المتحدة، وستكون مملوكة جزئياً لكل من "أوراكل" و"وول مارت".

وقال: "حدد الرئيس ترامب أن هناك مشكلة تتعلق بالأمن القومي. نريد أن نتأكد من أن معلومات الأمريكيين الموجودة على هواتفهم آمنة، وكذلك معلوماتهم الشخصية. لذلك تفاوضنا بشأن ما نعتقد أنه صفقة جيدة للغاية لتحويل هذا إلى شركة أمريكية".

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وتابع وزير الخزانة الأمريكي: "سيكون أمامنا واحدة من نتيجتين إما أن يصبح ذلك شركة آمنة وأمريكية، وإلا سيتم إغلاق التطبيق".


ويذكر أن تطبيق "تيك توك" هو أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدمه نحو 100 مليون شخص في البلاد.

 

سبوتنيك

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