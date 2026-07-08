وثائق قضائية تكشف أداة تعقب في ويندوز

وتعتمد الآلية على معرف فريد يُعرف باسم Global Device Identifier (GDID)، يُنشأ تلقائيًا مع تثبيت نظام ويندوز، ويظل ثابتًا عادةً حتى بعد تحديثات النظام، ما مكّن المحققين من ربط نشاط الجهاز ببعض الخدمات الإلكترونية.
وأثارت القضية تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين، إذ تشير الوثائق إلى أن هذا المعرف قد يتيح ربط جهاز يعمل بنظام ويندوز ببعض الأنشطة على الإنترنت حتى مع استخدام VPN، دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
ولا توفر مايكروسوفت خيارًا مباشرًا لتعطيل هذا المعرف، فيما تشير الوثائق إلى أن إعادة تثبيت نظام ويندوز بالكامل تؤدي إلى إنشاء معرف جديد للجهاز.
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