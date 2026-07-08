الأربعاء 2026-07-08 05:29 م

وثائق قضائية تكشف أداة تعقب في ويندوز

ثب
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وثائق قضائية أمريكية عن آلية داخل نظام ويندوز ساعدت شركة مايكروسوفت ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) في تعقب متهم بجرائم إلكترونية، رغم استخدامه شبكة افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء هويته.اضافة اعلان


وتعتمد الآلية على معرف فريد يُعرف باسم Global Device Identifier (GDID)، يُنشأ تلقائيًا مع تثبيت نظام ويندوز، ويظل ثابتًا عادةً حتى بعد تحديثات النظام، ما مكّن المحققين من ربط نشاط الجهاز ببعض الخدمات الإلكترونية.

وأثارت القضية تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين، إذ تشير الوثائق إلى أن هذا المعرف قد يتيح ربط جهاز يعمل بنظام ويندوز ببعض الأنشطة على الإنترنت حتى مع استخدام VPN، دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط (Cookies).

ولا توفر مايكروسوفت خيارًا مباشرًا لتعطيل هذا المعرف، فيما تشير الوثائق إلى أن إعادة تثبيت نظام ويندوز بالكامل تؤدي إلى إنشاء معرف جديد للجهاز.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 