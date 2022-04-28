وثيقة مسربة من فيسبوك تظهر سوء تعامل مع خصوصية بيانات المستخدمين

الوكيل الاخباري- كشف تقرير لموقع ”تك فايرل“، عن تسريب حديث لوثيقة سبق أن أرسلها مهندسو الخصوصية وفريق الإعلانات في ”فيسبوك“ إلى مديري الشركة العام الماضي، يفيد بأن موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ”غير قادر“ على التحكم بإدارة معلومات المستخدمين.



وكانت شركة ميتا المالكة لـ“فيسبوك“ تورطت في قضايا عديدة مثيرة للجدل متعلقة بالخصوصية، مثل انعدام خصوصية بيانات المستخدمين وبيعها.



وكتب التقرير المسرب، فريق الإعلان في فيسبوك، وهو المسؤول عن العلاقات بين الأشخاص وأصحاب الأعمال وبناء نظام الإعلانات الذي يشكل اللب الأساس لعمل الشركة.

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