الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 10:24 ص

وثيقة مسربة من فيسبوك تظهر سوء تعامل مع خصوصية بيانات المستخدمين

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- كشف تقرير لموقع ”تك فايرل“، عن تسريب حديث لوثيقة سبق أن أرسلها مهندسو الخصوصية وفريق الإعلانات في ”فيسبوك“ إلى مديري الشركة العام الماضي، يفيد بأن موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ”غير قادر“ على التحكم بإدارة معلومات المستخدمين.

وكانت شركة ميتا المالكة لـ“فيسبوك“ تورطت في قضايا عديدة مثيرة للجدل متعلقة بالخصوصية، مثل انعدام خصوصية بيانات المستخدمين وبيعها.

وكتب التقرير المسرب، فريق الإعلان في فيسبوك، وهو المسؤول عن العلاقات بين الأشخاص وأصحاب الأعمال وبناء نظام الإعلانات الذي يشكل اللب الأساس لعمل الشركة.

اضافة اعلان

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_124113589_gettyimages-1239883418

العهد الجديد.. 5 تغييرات متوقعة في تويتر تحت راية إيلون ماسك

626a2f054c59b71e2b2cc1a3

الولايات المتحدة.. ازدياد أعداد المتابعين للمحافظين بعد شراء ماسك لتويتر

اي

إيلون ماسك يعلن الهدف التالي بعد "تويتر"

ممم

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

88888

إنستغرام تختبر ميزة تثبيت المنشورات ‎Pin a Post

7ipj-23-730x438

ألفابيت تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول

أخبار متعلقة
ممم

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تفتتح أول متجر تجزئة لترويج فكرتها عن الواقع الافتراضي

dac47082e047832994623c2b02574839

لمستخدم غوغل وفيسبوك.. احم خصوصيتك الآن بـ30 ثانية

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك الأكثر انفاقاً في العالم على تأمين رئيسها التنفيذي.. لن تصدق كم بلغت قيمتها

bbb

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

20210417032801281

ماسك سيضيف ميزات جديدة إلى تويتر.. يفكر في هذا الأمر!