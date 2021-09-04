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السبت، 04-09-2021 01:00 م

وحدات تحكم للهاتف الذكي: أفضل متحكم بألعاب أندرويد

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الوكيل الإخباري - حققت الهواتف الذكية نجاحًا كبيرًا في مجال ألعاب الفيديو ويعود الفضل في ذلك إلى التحسن المستمر في مواصفاتها من ناحية، وفي أنظمة التشغيل من ناحية أخرى. وأصبحت الهواتف الذكية واحدة من منصات الألعاب الأساسية حاليًا، وتدعم وحدات تحكم احترافية.

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توفر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أندرويد و iOS، دعمًا كبيرًا لوحدات التحكم الخارجية في الألعاب. ومن ناحية أخرى فالشركات المطورة لهذه المنتجات تقدم كل ما في وسعها لتقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة.

1 – وحدة تحكم Razer Kishi 
يدعم هذا المنتج كلًا من أندرويد و iOS بشكل كامل. إلى جانب تقديم تصميم مميز مستلهم بقوة من منصة نينتندو سويتش.
وتقدم هذه الإضافة مستوى مرتفع من الراحة أثناء اللعب بعد تركيبها، إلى جانب أنها تتصل بالهاتف عبر منفذ USB-C مما يوفر أقل وقت تأخير ممكن لاستجابة الألعاب. ويتيح منفذ USB-C إضافي ضمن المتحكم نفسه، وذلك لشحن الهاتف أثناء اللعب

 

2 – وحدة MOGA XP5-X Plus
تأتي هذه الوحدة على هيئة وحدة تحكم كبيرة كتلك التي تأتي مع منصات الألعاب. كما أنها تأتي مع حامل مخصص للهاتف. وذلك لتثبيت الهاتف فيه أثناء اللعب.
ويعيب هذا المتحكم بقوة عدم دعمه لنظام iOS. أي أنه متاح حصرًا لملاك هواتف أندرويد. كما تقدم وحدات تحكم MOGA XP5-X Plus أزرار قابلة لإعادة البرمجة.

 

3 – وحدات تحكم Xbox
توفر مايكروسوفت وحدات تحكم جهاز إكس بوكس بشكل منفصل. كما أن هذه الوحدات تعمل بشكل ممتاز مع الأجهزة الأخرى، وخصوصًا مع خدمة اللعب السحابي الخاصة بها xCloud.
وتتوفر وحدة التحكم تحت اسم Xbox Wireless Controller. وكما يظهر من الاسم فهي تتصل لاسلكيًا. لذلك فهي تحتاج للكهرباء. لكن ما يميزها هو أنها تعمل ببطاريات AA التقليدية.

 

4 – وحدة Razer Junglecat
تقدم وحدة تحكم Razer Junglecat تجربة استخدام ممتازة. كما أنها سهلة الحمل لأي مكان. وتقدم للجهاز عند تركيبها عليه تجربة استخدام مشابهة إلى حد كبير لمنصة نينتندو سويتش تمامًا مثل Razer Kishi.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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