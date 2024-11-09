 
السبت 2024-11-09 10:23 ص
 

وداعاً لتعدد التطبيقات.. ميزة واتساب الجديدة ستجمع كل محادثاتك في مكان واحد!

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   تخطط واتساب لإطلاق زر جديد في التحديث القادم، يسمح لمستخدمي تطبيقات الرسائل الأخرى بالدردشة معك، مما يعني أنك ستتمكن من تلقي الرسائل من تطبيقات مثل "ماسنجر" و"تليغرام" وحتى "آي مسج"، وفقاً لموقع "ذا صن".

اضافة اعلان


وسيكون هذا الزر الجديد في الإعدادات، حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه، كما سيتوفر صندوق رسائل خاص بالرسائل الواردة من تطبيقات خارجية، وذلك لتجنب خلطها مع الرسائل الأصلية.


ومع ذلك، لا يضمن واتساب نفس مستوى الأمان والخصوصية للرسائل القادمة من التطبيقات الخارجية، حيث تخضع رسائل واتساب لتشفير طرف إلى طرف عالي الأمان، وهذا غير متوفر في تقنية تلقي الرسائل الخارجية.


وفي الوقت الحالي، لا يمكن تلقي أي رسائل من تطبيقات خارجية، ومن غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة، إذ إنها غير متوفرة حتى في الإصدار التجريبي.


وستشكل هذه الميزة ثورة في تطبيق واتساب، حيث سيصبح وجهتك الأساسية لجميع محادثاتك، مما يغنيك عن تشتيت محادثاتك في عدة تطبيقات ويجمعها كلها في واتساب.


ورغم أن هذه الميزة تُعدّ من أعظم ميزات واتساب، فإن الاتحاد الأوروبي وضع عقبة أمامها بسبب قانون الأسواق الرقمية المعروف باسم "دي إم سي" (DMC) الذي يهدف إلى تحقيق منافسة عادلة وحماية انفتاح الخدمات الرقمية من خلال تنظيم ما يُسمى "جيت كيبر" (Gatekeeper).


و"جيت كيبر" هي شركات تقدم خدمات المنصات الأساسية التي حددها قانون الأسواق الرقمية "دي إم سي"، والذي يُلزم جميع التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بأن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع تطبيقات المراسلة الأخرى.

 

وبموجب هذا القانون، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بتطبيق واتساب كـ"جيت كيبر"، وبالتالي لن يتمكن سكان أوروبا من استخدام الميزة الجديدة. وينطبق هذا القانون أيضاً على تطبيقات "آي مسج" و"تليغرام" و"رسائل غوغل" و"سيغنال" وليس فقط واتساب.


من جهة أخرى، قال ديك بروير، مدير الهندسة في واتساب: "هناك توتر حقيقي بين تقديم وسيلة سهلة لتوفير هذه الميزة التي تسمح بتبادل الرسائل مع التطبيقات الخارجية وبين المحافظة على خصوصية وأمان واتساب".

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أسواق ومال روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية

تعبيرية

فلسطين اعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة الثمار في بورين جنوب نابلس

جانب من الطريق

أخبار محلية الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف

عربي ودولي واشنطن ترفع الحظر عن إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا لإصلاح أسلحة أميركية

دورية للجيش في مدينة كويتا الباكستانية - أرشيف

عربي ودولي باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية

ياسر العظمة

فن ومشاهير هل سيتم انتاج جزء جديد من "مرايا"؟

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام أوكرانية: فرار جماعي في صفوف الجيش

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية

عربي ودولي إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة



 


الأكثر مشاهدة