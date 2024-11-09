وداعاً لتعدد التطبيقات.. ميزة واتساب الجديدة ستجمع كل محادثاتك في مكان واحد!

الوكيل الإخباري- تخطط واتساب لإطلاق زر جديد في التحديث القادم، يسمح لمستخدمي تطبيقات الرسائل الأخرى بالدردشة معك، مما يعني أنك ستتمكن من تلقي الرسائل من تطبيقات مثل "ماسنجر" و"تليغرام" وحتى "آي مسج"، وفقاً لموقع "ذا صن".

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وسيكون هذا الزر الجديد في الإعدادات، حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه، كما سيتوفر صندوق رسائل خاص بالرسائل الواردة من تطبيقات خارجية، وذلك لتجنب خلطها مع الرسائل الأصلية.



ومع ذلك، لا يضمن واتساب نفس مستوى الأمان والخصوصية للرسائل القادمة من التطبيقات الخارجية، حيث تخضع رسائل واتساب لتشفير طرف إلى طرف عالي الأمان، وهذا غير متوفر في تقنية تلقي الرسائل الخارجية.



وفي الوقت الحالي، لا يمكن تلقي أي رسائل من تطبيقات خارجية، ومن غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة، إذ إنها غير متوفرة حتى في الإصدار التجريبي.



وستشكل هذه الميزة ثورة في تطبيق واتساب، حيث سيصبح وجهتك الأساسية لجميع محادثاتك، مما يغنيك عن تشتيت محادثاتك في عدة تطبيقات ويجمعها كلها في واتساب.



ورغم أن هذه الميزة تُعدّ من أعظم ميزات واتساب، فإن الاتحاد الأوروبي وضع عقبة أمامها بسبب قانون الأسواق الرقمية المعروف باسم "دي إم سي" (DMC) الذي يهدف إلى تحقيق منافسة عادلة وحماية انفتاح الخدمات الرقمية من خلال تنظيم ما يُسمى "جيت كيبر" (Gatekeeper).



و"جيت كيبر" هي شركات تقدم خدمات المنصات الأساسية التي حددها قانون الأسواق الرقمية "دي إم سي"، والذي يُلزم جميع التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بأن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع تطبيقات المراسلة الأخرى .

وبموجب هذا القانون، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بتطبيق واتساب كـ"جيت كيبر"، وبالتالي لن يتمكن سكان أوروبا من استخدام الميزة الجديدة. وينطبق هذا القانون أيضاً على تطبيقات "آي مسج" و"تليغرام" و"رسائل غوغل" و"سيغنال" وليس فقط واتساب.