وداعًا لـ Google Assistant.. غوغل تعلن رسميًا موعد إيقاف المساعد الذكي

وأوضحت الشركة أن الانتقال سيتم تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، وسيحل جيميناي محل Google Assistant تلقائيًا على الأجهزة المؤهلة، دون الحاجة إلى أي إعدادات أو تطبيقات إضافية.
وسيستمر Google Assistant في العمل على الأجهزة التي لا تدعم جيميناي، وكذلك في المناطق التي لم تتوفر فيها الخدمة الجديدة بعد، فيما لم تحدد "غوغل" موعدًا نهائيًا لإيقافه على جميع الأجهزة.
-
أخبار متعلقة
-
صدمة في عالم الذكاء الاصطناعي.. نماذج OpenAI تتجاوز الحدود
-
الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية في السيارات بدءًا من 2027
-
كيف تجعل حاسوب ويندوز 11 أسرع دون إعادة تثبيت النظام؟
-
احذر! لا تستخدم ChatGPT قبل معرفة هذه الخطوات
-
أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟
-
خلل مفاجئ في واتساب يعطّل حسابات مستخدمين.. وميتا تتدخل
-
خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد
-
طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله