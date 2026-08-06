وداعًا لـ Google Assistant.. غوغل تعلن رسميًا موعد إيقاف المساعد الذكي

الوكيل الإخباري- أعلنت "غوغل" أنها ستبدأ إيقاف خدمة Google Assistant على الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة اعتبارًا من 4 سبتمبر 2026، ضمن خطتها لاستبداله بمساعدها الذكي جيميناي (Gemini).

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وأوضحت الشركة أن الانتقال سيتم تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، وسيحل جيميناي محل Google Assistant تلقائيًا على الأجهزة المؤهلة، دون الحاجة إلى أي إعدادات أو تطبيقات إضافية.