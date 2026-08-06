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وداعًا لـ Google Assistant.. غوغل تعلن رسميًا موعد إيقاف المساعد الذكي

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تعبيرية
 
الخميس، 06-08-2026 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "غوغل" أنها ستبدأ إيقاف خدمة Google Assistant على الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة اعتبارًا من 4 سبتمبر 2026، ضمن خطتها لاستبداله بمساعدها الذكي جيميناي (Gemini).

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وأوضحت الشركة أن الانتقال سيتم تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، وسيحل جيميناي محل Google Assistant تلقائيًا على الأجهزة المؤهلة، دون الحاجة إلى أي إعدادات أو تطبيقات إضافية.


وسيستمر Google Assistant في العمل على الأجهزة التي لا تدعم جيميناي، وكذلك في المناطق التي لم تتوفر فيها الخدمة الجديدة بعد، فيما لم تحدد "غوغل" موعدًا نهائيًا لإيقافه على جميع الأجهزة.

 
 


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