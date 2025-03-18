وداعا لفوضى الدردشات الجماعية! واتساب يكشف عن تحديث ثوري جديد

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، أعلن تطبيق واتساب، الأكثر شهرة واستخداماً في العالم، عن تحديث جديد لميزة "الدردشات الجماعية" بعد تلقي شكاوى من المستخدمين حول صعوبة متابعة المحادثات وضياع الرسائل المهمة وسط سيل من الردود.

اضافة اعلان



فوضى الدردشات الجماعية انتهت

الميزة الجديدة ستعمل على تنظيم المحادثات داخل المجموعات بطريقة مبتكرة، حيث سيتم فصل سلاسل الردود في مواضيع مستقلة داخل نفس المحادثة. هذا التغيير سيجعل من السهل على المستخدمين متابعة الردود ذات الصلة دون الحاجة إلى التمرير الطويل للعثور على الرسائل المهمة.



آلية عمل الميزة الجديدة

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة عبر النقر على أي موضوع داخل المجموعة لمشاهدة جميع الردود المتعلقة به في سلسلة محادثة منفصلة. هذا سيسهم في تنظيم النقاشات وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة في التصفح.



حل الفوضى في الدردشات الجماعية

في السابق، كانت الردود المتعددة داخل مجموعات واتساب تتسبب في تكدس الرسائل، ما يجعل من الصعب متابعة المحادثات أو العثور على إجابات لمواضيع معينة. مع التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من رؤية الردود المترابطة في مكان واحد، مما يحد من الفوضى في الدردشات الجماعية الكبيرة.



تنظيم الدردشات بشكل أفضل

الميزة الجديدة توفر طريقة عملية لمتابعة الردود المتعلقة بكل موضوع داخل سلسلة دردشة مخصصة، دون الحاجة للتمرير المستمر عبر قائمة طويلة من الرسائل. هذا التحديث سيساعد المستخدمين على التركيز على المواضيع المهمة، ويجعل المحادثات أكثر تنظيماً وسهولة في التصفح.

متى سيكون التحديث متاحاً؟



حتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية من شركة "ميتا"، المالكة لواتساب، حول موعد إصدار الميزة لجميع المستخدمين. التحديث لا يزال قيد الاختبار في النسخة التجريبية.



تشابه مع تطبيقات الدردشة الأخرى

هذه الميزة الجديدة مشابهة لما تقدمه بعض التطبيقات الأخرى مثل iMessage من أبل وFacebook Messenger، التي تسمح بالرد داخل سلاسل محادثات مخصصة، مما يجعل النقاشات أكثر سلاسة وتنظيماً.



هذا التحديث يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المستخدم في المجموعات الجماعية، وتقديم طريقة أكثر عملية وتنظيمًا للمستخدمين.