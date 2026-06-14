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وداعاً للتوصيات العشوائية.. ميزة جديدة في "إنستغرام"

يش
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "ميتا" توسيع ميزة تخصيص خوارزمية التوصيات في تطبيق "إنستغرام" لتشمل الصفحة الرئيسية، ما يمنح المستخدمين إمكانية تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليلها ضمن المحتوى المقترح.

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وأوضح رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، أن الهدف من الخطوة هو منح المستخدمين تحكماً أكبر في تجربة الاستخدام، من خلال تخصيص التوصيات وفق اهتماماتهم، مثل الرياضة أو التصوير الفوتوغرافي أو تربية الأطفال.


وتقتصر الميزة حالياً على المحتوى القائم على الاهتمامات، ولا تتيح زيادة ظهور منشورات الحسابات التي يتابعها المستخدم بالفعل.


ويأتي التحديث وسط انتقادات من صناع المحتوى بشأن تراجع وصول المنشورات إلى المتابعين، في ظل الاعتماد المتزايد على التوصيات الخوارزمية.


وأشار موسيري إلى أن أدوات التخصيص الجديدة أصبحت ممكنة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الشركة تعمل على تطوير مستويات أعمق من التخصيص لتقديم تجربة أكثر توافقاً مع اهتمامات المستخدمين.

 

 

 
 


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