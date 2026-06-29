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وداعًا للشاشات… ماذا يخبئ المستقبل؟

صي
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه شركات التكنولوجيا نحو تطوير أجهزة “بلا شاشات” تعتمد على الصوت والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز بدل الهواتف الذكية، بهدف تقديم تفاعل أكثر سلاسة بعد تشبّع سوق الأجهزة التقليدية.اضافة اعلان


يرى مؤيدو هذا التحول أنه قد يحسن الاستخدام اليومي ويقلل التشتت، بينما يحذر مختصون من مخاطر الخصوصية بسبب جمع بيانات مستمرة مثل الصوت والموقع والعادات.

ورغم مزاياه المحتملة، لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التقنيات ستستبدل الهواتف الذكية بالكامل أم لا.
 
 


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