وداعًا للشاشات… ماذا يخبئ المستقبل؟

يرى مؤيدو هذا التحول أنه قد يحسن الاستخدام اليومي ويقلل التشتت، بينما يحذر مختصون من مخاطر الخصوصية بسبب جمع بيانات مستمرة مثل الصوت والموقع والعادات.
ورغم مزاياه المحتملة، لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التقنيات ستستبدل الهواتف الذكية بالكامل أم لا.
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