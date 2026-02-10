وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

وتشير التقارير التقنية المسربة إلى أن التحسين الأبرز سيتركز في الكاميرا الرئيسية، حيث تتوجه "أبل" لاعتماد تقنية "فتحة العدسة المتغيرة".
هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بالتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر بشكل ميكانيكي، مما يمنح صوراً أكثر وضوحاً في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحكماً أدق في "عمق المجال" (Depth of Field) لخلق تأثيرات عزل طبيعية واحترافية دون الاعتماد الكلي على المعالجة الرقمية.
وتأتي هذه التحسينات المرتقبة في هاتف "آيفون 18 برو" لتعزز من مكانة السلسلة كخيار أول لصناع المحتوى والمحترفين، ومن المتوقع أن تبصر هذه التقنية النور في خريف العام القادم.
