الأحد 2026-05-31 06:52 ص

وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
تعبيرية
 
الأحد، 31-05-2026 06:24 ص
الوكيل الإخباري-   صرحت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال بأن الآباء يؤيدون بأغلبية ساحقة فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار النموذج الأسترالي.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الوزراء يدرسون فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، مشيرة إلى أن أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في مشاورات حول إمكانية تطبيق هذه القيود.

ويتمثل أحد الخيارات المطروحة في تبني النموذج الأسترالي، الذي يمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، قالت كيندال إن خيار الحظر "مطروح بالتأكيد"، كاشفة أن تسعة من كل عشرة آباء أيدوا فرض قيود مشابهة للنموذج الأسترالي.

وأضافت: "كانت استجابة الآباء ساحقة بالفعل، وأعتقد أنهم يطالبون بالمساعدة والدعم".

وأشارت إلى أن الآباء يدركون وجود بعض الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنهم يشعرون بالقلق حيال المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم عبر هذه المنصات.

وتُعد تصريحات كيندال من أقوى المؤشرات حتى الآن على احتمال اتجاه الحكومة البريطانية نحو فرض قيود أو حظر على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فرنسا.. ارتفاع عدد المعتقلين في أعمال الشغب عقب فوز باريس سان جيرمان إلى 416

عربي ودولي فرنسا.. ارتفاع عدد المعتقلين في أعمال الشغب عقب فوز باريس سان جيرمان إلى 416

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات ع

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟

طب وصحة كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟

البيت الأبيض

منوعات موقع إلكتروني غامض للبيت الأبيض يثير ضجة واسعة

أحمد حلمي

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان أحمد حلمي

وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

تكنولوجيا وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

البوملي

طب وصحة نوع شائع من الحمضيات يحارب الالتهابات في الجسم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب متمسك بإبرام اتفاق قريبا لكنه يشترط تشديد بنود الملف النووي



 
 






الأكثر مشاهدة

 