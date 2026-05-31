وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

06:24 ص

الوكيل الإخباري- صرحت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال بأن الآباء يؤيدون بأغلبية ساحقة فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار النموذج الأسترالي. اضافة اعلان





وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الوزراء يدرسون فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، مشيرة إلى أن أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في مشاورات حول إمكانية تطبيق هذه القيود.



ويتمثل أحد الخيارات المطروحة في تبني النموذج الأسترالي، الذي يمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.



وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، قالت كيندال إن خيار الحظر "مطروح بالتأكيد"، كاشفة أن تسعة من كل عشرة آباء أيدوا فرض قيود مشابهة للنموذج الأسترالي.



وأضافت: "كانت استجابة الآباء ساحقة بالفعل، وأعتقد أنهم يطالبون بالمساعدة والدعم".



وأشارت إلى أن الآباء يدركون وجود بعض الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنهم يشعرون بالقلق حيال المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم عبر هذه المنصات.



وتُعد تصريحات كيندال من أقوى المؤشرات حتى الآن على احتمال اتجاه الحكومة البريطانية نحو فرض قيود أو حظر على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.









